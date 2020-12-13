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Фотофакт. В Красноярске замечен в продаже детский карнавальный костюм омоновца

13.12.2020 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Красноярске к Рождеству и Новому году начали продавать детские карнавальные костюмы омоновца.

Фотофакт. В Красноярске замечен в продаже детский карнавальный костюм омоновца

Как сообщает портал gorodprima.ru, в комплект входят брюки, рубашка, жилет и шапка. Видимо, новогодний вариант предназначен для ребенка из профессиональной династии.

По отзывам горожан, особого ажиотажа новинка не вызвала...

 
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В Красноярске к Рождеству и Новому году начали продавать детские карнавальные костюмы омоновца.
 
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