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Фотофакт. В Красноярске замечен в продаже детский карнавальный костюм омоновца
Источник материала: Навiны
В Красноярске к Рождеству и Новому году начали продавать детские карнавальные костюмы омоновца.
Как сообщает портал
По отзывам горожан, особого ажиотажа новинка не вызвала...
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В Красноярске к Рождеству и Новому году начали продавать детские карнавальные костюмы омоновца.
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