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Минск, Гродно, Заславль, другие города снова вышли на воскресные марши
Источник материала: Навiны
Жители Минска и ряда других городов 13 декабря вновь выходят на воскресные марши сторонников перемен.
Как сообщает
В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции.
Также люди вышли на марш в Гродно
Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко. Также спецтехника замечена на въезде в город со стороны Партизанского проспекта.
Спецтехника силовиков, как и в прошлое воскресенье, рассредоточена в районах города, на улицах столицы замечены и водометы (при том, что сегодня мороз).
Примечательно, что в центре столицы нет ни силовиков, ни спецтехники.
Впервые за 18 недель в воскресенье в Минске не закрыта ни одна станция метро и не отключен интернет.
Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народного обвинения. Это уже восемнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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Жители Минска и ряда других городов 13 декабря вновь выходят на воскресные марши сторонников перемен.
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