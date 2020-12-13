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Минчанина будут судить за драку с силовиком, разгонявшим акцию протеста

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

20-летний парень вступился за человека, которого задерживали 10 августа на проспекте Победителей.

Минчанина будут судить за драку с силовиком, разгонявшим акцию протеста

Все фото: Следственный комитет

По информации СК, увидев, как задерживают незнакомого ему мужчину, парень подбежал и стал наносить удары сотруднику милиции. Молодого человека задержали.

«В ходе следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Изначально молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо, — сообщает Следственный комитет. — Спустя время минчанин все же признался, что узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно поехал на проспект Победителей, чтобы принять в нем участие».

Минчанина будут судить за драку с силовиком, разгонявшим акцию протеста

20-летнему минчанину предъявили обвинение по ст.364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности).

 
 
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20-летний парень вступился за человека, которого задерживали 10 августа на проспекте Победителей.
 
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