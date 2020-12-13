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Минчанина будут судить за драку с силовиком, разгонявшим акцию протеста
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
20-летний парень вступился за человека, которого задерживали 10 августа на проспекте Победителей.
Все фото: Следственный комитет
По информации СК, увидев, как задерживают незнакомого ему мужчину, парень подбежал и стал наносить удары сотруднику милиции. Молодого человека задержали.
«В ходе следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Изначально молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо, —
20-летнему минчанину предъявили обвинение по ст.364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности).
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20-летний парень вступился за человека, которого задерживали 10 августа на проспекте Победителей.
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