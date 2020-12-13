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В Баку заявили о проведении антитеррористической операции в Карабахе

13.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Баку заявили о проведении антитеррористической операции в Карабахе

  • 13.12.2020, 13:19
В Баку заявили о проведении антитеррористической операции в Карабахе

Азербайджан сообщает, что там остались армянские отряды.

Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье, передает ТАСС.

«После подписания 10 ноября [9 ноября по московскому времени] совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды.

Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», — говорится в заявлении.

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Азербайджан сообщает, что там остались армянские отряды.
 
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