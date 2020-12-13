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Сергей Шнуров станет отцом во второй раз

13.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский певец и музыкант Сергей Шнуров заявил в Instagram, что ждет ребенка от своей жены Ольги Абрамовой. Он выложил короткое видео, на котором он с Абрамовой целуются у берега моря. Само же заявление о появлении ребенка сделано в стихах, пишет mk.ru.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Шнуров отметил, что он с супругой провели карантин с пользой. «И теперь ребеночка мы ждем, нежно обниму я вас и жарко», — отметил Шнуров. Теперь в семье их станет «трое», да «еще кошки».

Напомним, что брак с Ольгой Абрамовой стал для Шнурова четвертым. У Шнурова есть сын Аполлон от брака со второй женой Светланой Костицыной. Первой супругой Шнурова была Марина Исмагилова, сейчас она в браке с барменом Вячеславом Астаниным. Третья жена Шнурова — это Матильда, с которой он расстался в 2018 году.

 
 
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Он сообщил об этом, выложив стихотворение.
 
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