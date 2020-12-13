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Сергей Шнуров станет отцом во второй раз
Источник материала: Tut.by
Российский певец и музыкант Сергей Шнуров
Шнуров отметил, что он с супругой провели карантин с пользой. «И теперь ребеночка мы ждем, нежно обниму я вас и жарко», — отметил Шнуров. Теперь в семье их станет «трое», да «еще кошки».
Напомним, что брак с Ольгой Абрамовой стал для Шнурова четвертым. У Шнурова есть сын Аполлон от брака со второй женой Светланой Костицыной. Первой супругой Шнурова была Марина Исмагилова, сейчас она в браке с барменом Вячеславом Астаниным. Третья жена Шнурова — это Матильда, с которой он расстался в 2018 году.
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Он сообщил об этом, выложив стихотворение.
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