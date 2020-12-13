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«Каждое зло имеет завершение»: что пишет из заключения священник Вячеслав Барок
Источник материала: Партизан
Читатель получил письмо от осудженного на 10 суток за публикацию в фейсбуке плаката Цеслера католического священника из Россон Вячеслава Барка.
«Молюсь, проповедую, а Бог мне дает внутренний покой»» «Каждое зло имеет завершение. Добро — вечное». «Получил уже 22 письма. Атеисты тоже пишут», пишет о. Вячеслав»
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Читатель получил письмо от осудженного на 10 суток за публикацию в фейсбуке плаката Цеслера католического священника из Россон Вячеслава Барка.
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