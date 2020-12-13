В Могилеве BMW вылетела с моста и упала на рельсы: водитель и пассажир пытались скрыться

Источник материала: Onliner

Инцидент произошел 12 декабря в 23:55 на проспекте Димитрова: 29-летняя могилевчанка за рулем BMW 530 не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода. В результате аварии иномарка слетела на рельсы, говорится в релизе МВД.

Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. Женщины рассказали врачам, что травмировались в быту. Однако сотрудники ГАИ установили, что во время происшествия пострадавшие находились в автомобиле.

По результатам медосвидетельствования водитель оказалась пьяна (1,3 промилле).









В отношении могилевчанки составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности по линии ГАИ.