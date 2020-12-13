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В Могилеве BMW вылетела с моста и упала на рельсы: водитель и пассажир пытались скрыться

13.12.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инцидент произошел 12 декабря в 23:55 на проспекте Димитрова: 29-летняя могилевчанка за рулем BMW 530 не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода. В результате аварии иномарка слетела на рельсы, говорится в релизе МВД.

Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. Женщины рассказали врачам, что травмировались в быту. Однако сотрудники ГАИ установили, что во время происшествия пострадавшие находились в автомобиле.

По результатам медосвидетельствования водитель оказалась пьяна (1,3 промилле).

В Могилеве BMW вылетела с моста и упала на рельсы: водитель и пассажир пытались скрыться

В Могилеве BMW вылетела с моста и упала на рельсы: водитель и пассажир пытались скрыться

В отношении могилевчанки составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности по линии ГАИ.

 
 
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Инцидент произошел 12 декабря в 23:55 на проспекте Димитрова: 29-летняя могилевчанка за рулем BMW 530 не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода. В...
 
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