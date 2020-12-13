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Алимбекова с первого места стартует в преследовании. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова с первого места стартует в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
В пятницу Алимбекова выиграла спринтерскую гонку. Ее преимущество перед норвежкой Тириль Экхофф составит девять секунд, перед немкой Франциской Пройс — десять.
Ирина Кривко стартует 17-й (+0,50), Анна Сола — 42-й (+1,32), Елена Кручинкина — 57-й (+2,01).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 13.45.
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова с первого места стартует в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.
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