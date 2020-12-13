Алимбекова с первого места стартует в преследовании. Онлайн гонки

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова с первого места стартует в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.



Фото: Дарья Бурякина

В пятницу Алимбекова выиграла спринтерскую гонку. Ее преимущество перед норвежкой Тириль Экхофф составит девять секунд, перед немкой Франциской Пройс — десять.

Ирина Кривко стартует 17-й (+0,50), Анна Сола — 42-й (+1,32), Елена Кручинкина — 57-й (+2,01).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 13.45.