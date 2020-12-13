Россия и Армения обсудили нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Нарушение режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Глава военного ведомства Армении в настоящее время находится с визитом в Москве. Как ранее сообщалось , 12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха.

"Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", – отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские силы смогли войти в село Хин Тагер, а также подойти на близкое расстояние к селу Хцаберд.

Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.

Есть погибшие

В Баку в свою очередь заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных в Карабахе и возложили ответственность на армянскую сторону.

"После объявления режима прекращения огня в соответствии с подписанным 10 ноября заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана остались некоторые армянские вооруженные формирования. В армянских СМИ со ссылкой на официальные круги Армении прошла информация о том, что эти вооруженные отряды заблудились в лесистой местности. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести их с данной территории", - говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы государственной безопасности Азербайджана.

История конфликта

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.