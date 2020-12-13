Фотофакт. Поселок Сокол вышел на марш вместе с Дедом Морозом

На воскресный марш 13 декабря жители поселка Сокол, что под Минском, вышли вместе с Дедом Морозом, сообщает Радыё Свабода .













Пройти по заснеженным улицам с единомышленниками и праздничным персонажем и загадать самое-самое желание на новый 2021-й – мы то знаем, какое! -- в этом что-то есть.

Фото читателя Радыё Свабода.