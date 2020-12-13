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Фотофакт. Поселок Сокол вышел на марш вместе с Дедом Морозом

13.12.2020 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На воскресный марш 13 декабря жители поселка Сокол, что под Минском, вышли вместе с Дедом Морозом, сообщает Радыё Свабода.

 

Фотофакт. Поселок Сокол вышел на марш вместе с Дедом Морозом

 

Фотофакт. Поселок Сокол вышел на марш вместе с Дедом Морозом

 

Фотофакт. Поселок Сокол вышел на марш вместе с Дедом Морозом

 

Пройти по заснеженным улицам с единомышленниками и праздничным персонажем и загадать самое-самое желание на новый 2021-й – мы то знаем, какое! -- в этом что-то есть.

Фото читателя Радыё Свабода.

 
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На воскресный марш 13 декабря жители поселка Сокол, что под Минском, вышли вместе с Дедом Морозом, сообщает Радыё Свабода.  
 
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