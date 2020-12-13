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Макаревич: «Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата прошел 10 раз»

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По мнению лидера «Машины времени», решение ситуации с политическим кризисом в Беларуси — это вопрос времени.

Макаревич: «Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата прошел 10 раз»

— Я очень хочу, чтобы она (ситуация в Беларуси — прим. «С») разрешилась так, как она должна решиться, — сказал Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания gordonua.com Дмитрия Гордона. — Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет.

Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени.

Напомним, ранее музыкант добавил на аватарку в Фейсбуке БЧБ-флаг и посвятил белорусам песню.

Открыто поддержали протестующих и многие другие известные российские культурные деятели.

 
 
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По мнению лидера «Машины времени», решение ситуации с политическим кризисом в Беларуси — это вопрос времени.
 
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