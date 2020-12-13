Макаревич: «Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата прошел 10 раз»

Источник материала: Салiдарнасць

По мнению лидера «Машины времени», решение ситуации с политическим кризисом в Беларуси — это вопрос времени.





— Я очень хочу, чтобы она (ситуация в Беларуси — прим. «С») разрешилась так, как она должна решиться, — сказал Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания gordonua.com Дмитрия Гордона. — Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет.

Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени.

Напомним, ранее музыкант добавил на аватарку в Фейсбуке БЧБ-флаг и посвятил белорусам песню .

Открыто поддержали протестующих и многие другие известные российские культурные деятели.