|
Макаревич: «Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата прошел 10 раз»
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По мнению лидера «Машины времени», решение ситуации с политическим кризисом в Беларуси — это вопрос времени.
— Я очень хочу, чтобы она (ситуация в Беларуси — прим. «С») разрешилась так, как она должна решиться, — сказал Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания
Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени.
Напомним, ранее музыкант добавил на аватарку в Фейсбуке БЧБ-флаг и
Открыто поддержали протестующих и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению лидера «Машины времени», решение ситуации с политическим кризисом в Беларуси — это вопрос времени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)