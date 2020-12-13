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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создает взрослую анимацию

13.12.2020 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создает взрослую анимацию

Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чем здесь Микки Маус? Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".

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Стереотип "анимация — для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создается все больше. С чем это связано?  Какие...
 
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