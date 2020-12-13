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Правозащитники: на этот час во время локальных маршей протеста задержано не менее 10 человек

13.12.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее десяти человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org.

Правозащитники: на этот час во время локальных маршей протеста задержано не менее 10 человек
Молодежь Новогрудка вместе со сторонниками перемен. Фото читателя Радыё Свабода.

Помимо жителей столицы в списке один житель Смолевичей (Минский район).

Сегодня в Минске и других городах проходит «Марш народного обвинения». Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах – Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка.

Люди также собрались на символической «площади Перемен», после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестко, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, возле метро «Спортивная», в микрорайоне Уручье (улица Городецкого). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского

В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Новогрудке, агрогородке Прилуки, Смолевичах, ряде других населенных пунктах.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Не менее десяти человек, по данным правозащитников, задержано на этот час во время локальных маршей. Список первых задержанных публикует spring96.org.
 
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