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Умер музыкант российской группы «Воскресение» Андрей Сапунов
Источник материала: Навiны
Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался, подтвердила
«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она.
Ранее о смерти музыканта сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник. В качестве возможной причины он называл остановку сердца.
Андрей Борисович Сапунов (20 октября 1956, Краснослободск, Волгоградская область) – артист, автор песен, гитарист, бас-гитарист, один из первопроходцев российского рока, участник группы «
Создатель «Лотоса», двух «однофамильных» трио, профессионал высочайшей пробы, невероятной музыкальной одаренности аранжировщик, композитор, певец и исполнитель.
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Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался, подтвердила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.
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