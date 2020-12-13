Умер музыкант российской группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался, подтвердила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.



Андрей Сапунов. Фото: krupnov.net.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она.

Ранее о смерти музыканта сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник. В качестве возможной причины он называл остановку сердца.

Андрей Борисович Сапунов (20 октября 1956, Краснослободск, Волгоградская область) – артист, автор песен, гитарист, бас-гитарист, один из первопроходцев российского рока, участник группы « Воскресение », в которой он играл и пел практически с момента ее основания до 2016 года, солист коллективов « Цветы », « Самоцветы », « СВ ».

Создатель «Лотоса», двух «однофамильных» трио, профессионал высочайшей пробы, невероятной музыкальной одаренности аранжировщик, композитор, певец и исполнитель.