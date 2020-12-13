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Умер музыкант российской группы «Воскресение» Андрей Сапунов

13.12.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался, подтвердила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

Умер музыкант российской группы «Воскресение» Андрей Сапунов
Андрей Сапунов. Фото: krupnov.net.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она.

Ранее о смерти музыканта сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник. В качестве возможной причины он называл остановку сердца.

Андрей Борисович Сапунов (20 октября 1956, Краснослободск, Волгоградская область) – артист, автор песен, гитарист, бас-гитарист, один из первопроходцев российского рока, участник группы «Воскресение», в которой он играл и пел практически с момента ее основания до 2016 года, солист коллективов «Цветы», «Самоцветы», «СВ».

Создатель «Лотоса», двух «однофамильных» трио, профессионал высочайшей пробы, невероятной музыкальной одаренности аранжировщик, композитор, певец и исполнитель.

 
 
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Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался, подтвердила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.
 
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