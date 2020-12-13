Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: Onliner

Сегодня в австрийском Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования. Беларусь представили Динара Алимбекова (2-е место, 0 промахов), Ирина Кривко (12-е место, 1 промах), Анна Сола (47-е место, 7 промахов) и Елена Кручинкина (53-е место, 6 промахов).

Гонку выиграла Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии.

Отметим, что у лидера белорусской сборной вышла результативная неделя. В частности, позавчера Алимбекова стала победительницей в спринте. Это ее первая крупная победа после золота эстафеты на Олимпиаде-2018. Алимбекова не допустила ни одного промаха и пробежала 7,5 км трассы за 20 минут 12,3 секунды.