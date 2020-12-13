Гололед против силовиков: падения, которые кого-то спасли от задержания

Источник материала: Салiдарнасць

На это можно смотреть бесконечно, как на огонь и звезды.





Иллюстративное фото mlyn.by

На «Марше народного обвинения» во дворах столицы людям в черном пришлось побегать. Но погода была против них.

На следующем видео видно, как один из участников марша убегал «во всю мощь», а гололед задержал гнавшихся за ним силовиков.