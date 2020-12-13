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Гололед против силовиков: падения, которые кого-то спасли от задержания
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На это можно смотреть бесконечно, как на огонь и звезды.
Иллюстративное фото mlyn.by
На
На следующем видео видно, как один из участников марша убегал «во всю мощь», а гололед задержал гнавшихся за ним силовиков.
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На это можно смотреть бесконечно, как на огонь и звезды.
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