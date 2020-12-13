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Белковский: В Кремле не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти в 2021 году

13.12.2020 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политтехнолог Станислав Белковский считает, что Александр Лукашенко пытается пойти по пути классического восточного деспота, но в Москве его планом недовольны.



По мнению политтехнолога, глава Беларуси хочет остаться у власти через Всебелорусское народное собрание.

– Он формально покинет пост президента, но возглавит это собрание, – сказал в эфире Эха Москвы Белковский. – Собственно, он избирает путь классического восточного деспота, но забывает, что он всё-таки находится в небольшой компактной европейской стране, а не на Востоке. И поэтому образцы Муаммара Каддафи или Туркменбаши Сапармурата Ниязова для него совершенно не годятся.

Но по мнению политтехнолога, руководство России, настаивающее на проведении в Беларуси конституционной реформы, недовольно планом Лукашенко (об этом заявил и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов). 

– Насколько мы можем понять методом мавзолейной аналитики, в России в Кремле недовольны Александром Григорьевичем и не хотят, чтобы он оставался у власти в 2021 году. А хотят, чтобы он ускорил конституционную реформу и передал власть кому-нибудь другому, в том числе и человеку, вполне лояльному Москве, но не себе самому, методом бесконечного переливания из одного сосуда власти в другой, – сказал Белковский.

При этом, по его мнению, «Путин не хочет Светлану Тихановскую президентом, даже переходным».

– А хочет, чтобы Евросоюз, включая Польшу и Литву, договорился с ним о некоем совместном сценарии транзита власти в Беларуси. И если такие переговоры состоятся в ближайшее время, то Россия даст Александру Григорьевичу Лукашенко, как мне представляется, единственно правильный сигнал: 2021 должен стать для него последним годом пребывания у власти, – считает Белковский.
 
 
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Российский политтехнолог Станислав Белковский считает, что Александр Лукашенко пытается пойти по пути классического восточного деспота, но в Москве его планом...
 
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