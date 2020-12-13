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Чемпионы вышли на ринг под БЧБ-флагом

13.12.2020 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таким образом боец ММА Марк Медведев праздновал победу в Москве, а чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла на поединок в Китае.


Как сообщает Трибуна, белорусский боец ММА, уроженец Гомеля Марк Медведев одержал победу на турнире в Москве над Урисоном Кокулбековым (Таджикистан) в рамках FFC-Selection: 5.
 
Теги: Гомель
 
 
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Таким образом боец ММА Марк Медведев праздновал победу в Москве, а чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла на поединок в Китае.
 
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