|
Чемпионы вышли на ринг под БЧБ-флагом
Источник материала: Партизан
Таким образом боец ММА Марк Медведев праздновал победу в Москве, а чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла на поединок в Китае.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом боец ММА Марк Медведев праздновал победу в Москве, а чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла на поединок в Китае.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)