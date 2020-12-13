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Почти 1000 человек обратились к врачам с гололёдными травмами за последние сутки

13.12.2020 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

968 человек в Беларуси обратились за медицинской помощью с гололёдными травмами за последние сутки, передает "Еврорадио"




Гололёд / vgr.by

Больше всего пострадавших в Гомельской области. По информации Минздрава, за помощью к врачам обратились 300 человек. 24 человека госпитализированы.

Меньше всего обращений в Гродненской области. 17 человек с гололёдными травмами получили помощь амбулаторно, трое пациентов госпитализированы. 

Минздрав предупреждает, что самые травмоопасные места в период гололеда — это ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. 

На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда.
 
 
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968 человек в Беларуси обратились за медицинской помощью с гололёдными травмами за последние сутки, передает "Еврорадио". 
 
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