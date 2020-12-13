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Почти 1000 человек обратились к врачам с гололёдными травмами за последние сутки
Источник материала: Партизан
968 человек в Беларуси обратились за медицинской помощью с гололёдными травмами за последние сутки, передает
Гололёд / vgr.by
Больше всего пострадавших в Гомельской области. По информации Минздрава, за помощью к врачам обратились 300 человек. 24 человека госпитализированы.
Меньше всего обращений в Гродненской области. 17 человек с гололёдными травмами получили помощь амбулаторно, трое пациентов госпитализированы.
Минздрав предупреждает, что самые травмоопасные места в период гололеда — это ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.
На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда.
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968 человек в Беларуси обратились за медицинской помощью с гололёдными травмами за последние сутки, передает "Еврорадио".
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