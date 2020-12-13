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Белковский: В Кремле не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти в 2021 году

13.12.2020 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белковский: В Кремле не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти в 2021 году

  • 13.12.2020, 15:28
Белковский: В Кремле не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти в 2021 году

Россия хочет договориться с Евросоюзом о транзите власти в Беларуси.

Российский политтехнолог Станислав Белковский считает, что Александр Лукашенко пытается пойти по пути классического восточного деспота, но в Москве его планом недовольны. Об этом он заявил в эфире .

– Насколько мы можем понять методом мавзолейной аналитики, в России в Кремле недовольны Александром Григорьевичем и не хотят, чтобы он оставался у власти в 2021 году.

– Кремль хочет, чтобы Евросоюз, включая Польшу и Литву, договорился с ним о некоем совместном сценарии транзита власти в Беларуси. И если такие переговоры состоятся в ближайшее время, то Россия даст Александру Григорьевичу Лукашенко, как мне представляется, единственно правильный сигнал: 2021 должен стать для него последним годом пребывания у власти, – считает Белковский.

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Россия хочет договориться с Евросоюзом о транзите власти в Беларуси.
 
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