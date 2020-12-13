Источник материала: Хартия'97

Эксперт объяснил, почему РФ обречена потерять влияние на Кавказе 4 13.12.2020, 14:43

4,195

Произошел геополитический сдвиг.

Результаты войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года показали усиление позиций Турции на Кавказе и уменьшение российского влияния в регионе. Со временем на союз с Турцией могут начать смотреть Чечня и Дагестан, пишет unian.net .

Такое мнение в эфире выразил эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко. Он отметил, что ранее Кавказ был зоной исключительно российских интересов. Но теперь ситуация изменилась.

«На Кавказе мы сейчас видим геополитический сдвиг. Если Кавказ раньше принадлежал как территория исключительно важных интересов к зоне России, теперь там появилась Турция – новый геополитический игрок. Это дисбаланс сил и интересов. Россия недовольна, потому что это поднимет дух кавказских народов, которые являются преимущественно мусульманскими, тюркскими», — отметил он.

По словам эксперта, народы Кавказа увидели нового лидера в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Фактически прозвучало уже, что Грузия подтянется к союзу Турции и Азербайджана… Потом будут смотреть на этот союз Чечня, Дагестан… Пошла эрозия влияния России на Кавказе… сейчас все начнут играть в свою игру… Турция выступает со своим пантюркизмом, видением Центральной Азии в России, что все это тюркский регион», — пояснил Осипенко.

Эксперт добавил, что Турция «начинает делать шаги на восстановление пантюркизма, где она будет играть ключевую роль».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .