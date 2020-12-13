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Белоруска Динара Алимбекова завоевала серебро биатлонной гонки преследования в Хохфильцене

13.12.2020 15:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член биатлонной сборной Беларуси Динара Алимбекова стала второй в биатлонной гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Белоруска Динара Алимбекова завоевала серебро биатлонной гонки преследования в Хохфильцене
Динара Алимбекова.

Белоруска чисто отстрелялась на всех четырех рубежах и лишь на 13,9 секунд отстала от победительницы гонки норвежки Марты Олсбю-Ройселанд. Бронза -- у Жюльи Симон из Франции.

У Алимбековой это вторая медаль на этапе в Хохфильцене – в прошедшей в пятницу спринтерской гонке ей не было равных.

 
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Член биатлонной сборной Беларуси Динара Алимбекова стала второй в биатлонной гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
 
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