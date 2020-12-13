Пенсионерка сбросила на колонну кастрюлю, силовики позируют под окнами, их коллега поскальзывается во дворе. Три ярких видео дня (видео)

Источник материала: Onliner

В столице проходит привычное уже воскресенье в формате локальных мини-маршей. Видео, которыми полнится байнет, несут в себе много интересного. К слову, если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро. Так вот три самых интересных ролика дня на данный момент показывают нам: пенсионерку, которая сбросила на двигавшуюся по улице Калинина колонну кастрюлю (после чего завязалась перепалка), квартет силовиков, позировавших неизвестному фотографу с пока неизвестной целью, ну и их коллегу, который не совладал со льдом и гравитацией.

Кастрюля виднеется по центру кадра. Зеленая. Прохожие кричат женщине все, что думают о ее поступке. Соседи по дому фиксируют.

Ребята делают фото на память по форме. Видео: @binklbinkl .

Белорусские особенности ранней зимы.