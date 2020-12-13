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Пенсионерка сбросила на колонну кастрюлю, силовики позируют под окнами, их коллега поскальзывается во дворе. Три ярких видео дня (видео)
Источник материала: Onliner
В столице проходит привычное уже воскресенье в формате локальных мини-маршей. Видео, которыми полнится байнет, несут в себе много интересного. К слову, если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш
Кастрюля виднеется по центру кадра. Зеленая. Прохожие кричат женщине все, что думают о ее поступке. Соседи по дому фиксируют.
Ребята делают фото на память по форме. Видео:
Белорусские особенности ранней зимы.
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Пенсионерка сбросила на колонну кастрюлю, силовики позируют под окнами, их коллега поскальзывается во дворе. Три ярких видео дня (видео)
В столице проходит привычное уже воскресенье в формате локальных мини-маршей. Видео, которыми полнится байнет, несут в себе много интересного. К слову, если вдруг...
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