|
С заботой о здоровье: горнолыжные трассы Беларуси усилили меры безопасности
13.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Горнолыжные трассы Беларуси принимают любителей активного отдыха. Склоны в этом году в полном распоряжении местных жителей. Из-за пандемии туристов из-за рубежа будет немного. Какие антиковидные меры действуют на курортах, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Например, всю экипировку обрабатывают, а сотрудники пункта проката работают обязательно в масках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)