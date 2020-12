«Дажыла да яшчэ аднаго фашызму ў сваёй краіне». Гутарка з 87-гадовай Лізаветай Бурсавай, якую будуць судзіць за бел-чырвона-белы сьцяг

Источник материала: Свабода

У размове са Свабодай жанчына кажа, што падрыхтавала для судзьдзі выступ на 5 старонках.

15 сьнежня ў судзе Кастрычніцкага раёну за сьцяг на гаўбцы будуць судзіць 87-гадовую Лізавету Бурсаву. Пра гэта ў сваім фэйсбуку напісаў вядомы гісторык і кулінар Алесь Белы. Лізавета Бурсава па матчынай лініі паходзіць зь вялікай габрэйскай сям’і, зь якой шмат хто загінуў у Галакосьце. Сама Лізавета, якой у 1941-м было 8 гадоў, перажыла вайну ў эвакуацыі, але добра памятае падзеі 22 чэрвеня і наступных тыдняў у яе родным Віцебску.

