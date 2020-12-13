|
Резиденция Деда Мороза в сафари-парке встретила первых посетителей – фото
13.12.2020 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Второй год подряд открылась в Сафари-парке Национального парка Припятский резиденция Деда Мороза. В прошлом году в праздничные дни Рождества и Нового года здесь побывало более 15 тысяч посетителей.
Гостей резиденции ждет путешествие по сафари-парку, а также увлекательное представление в резиденции Деда Мороза и его внучки Снегурочки.
Как выглядит резиденция и чем развлекают ее гостей – смотрите в фотоленте Sputnik..
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недалеко от агрогородка Лясковичи расположилась резиденция Деда Мороза. Как она выглядит и чем развлекают ее гостей – смотрите в фотоленте Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)