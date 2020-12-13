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Резиденция Деда Мороза в сафари-парке встретила первых посетителей – фото

13.12.2020 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Второй год подряд открылась в Сафари-парке Национального парка Припятский резиденция Деда Мороза. В прошлом году в праздничные дни Рождества и Нового года здесь побывало более 15 тысяч посетителей.

Гостей резиденции ждет путешествие по сафари-парку, а также увлекательное представление в резиденции Деда Мороза и его внучки Снегурочки. 

Как выглядит резиденция и чем развлекают ее гостей – смотрите в фотоленте Sputnik..

 
 
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Недалеко от агрогородка Лясковичи расположилась резиденция Деда Мороза. Как она выглядит и чем развлекают ее гостей – смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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