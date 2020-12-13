ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проблемы на выезд из Беларуси в Литву возникли из-за сбоя оборудования

13.12.2020 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. В пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне "Бенякони") произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"По информации сопредельной стороны, с 14:30 в международном пункте пропуска "Шальчининкай" произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления. В связи с этим фиксируются проблемы с пропуском лиц и транспортных средств", - сообщили Sputnik в воскресенье в ГПК.

© Sputnik / Виктор Толочко
Несмотря на COVID: скауты привезут в Беларусь священный Вифлеемский огонь

В ведомстве рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Сбои систем у литовских таможенников происходят регулярно, из-за чего нарушается ритмичность работы пунктов пропуска. В последний раз сложности с пересечением белорусско-литовской границы перевозчики испытывали в первых числах декабря.

До пандемии, когда не были введены меры по ограничению пересечению границ, в воскресенье очереди из легковых автомобилей в пограничных пунктах пропуска литовского и польского направлений скапливались на въезд в Беларусь. Подавляющее число въезжающих - это были граждане, возвращающиеся с так называемых "закупов". В настоящее время, как показывает интерактивная страница на сайте ГПК Беларуси, легковых автомобилей на въезд и в одном из пунктов пропуска нет. По-прежнему сохраняются очереди из грузовых автомобилей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники рекомендуют пока исключить из маршрута пункт пропуска "Бенякони" - "Шальчининкай".
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье на акциях в Беларуси было задержано более 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика