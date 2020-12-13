Проблемы на выезд из Беларуси в Литву возникли из-за сбоя оборудования

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. В пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне "Бенякони") произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"По информации сопредельной стороны, с 14:30 в международном пункте пропуска "Шальчининкай" произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления. В связи с этим фиксируются проблемы с пропуском лиц и транспортных средств", - сообщили Sputnik в воскресенье в ГПК.

В ведомстве рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Сбои систем у литовских таможенников происходят регулярно, из-за чего нарушается ритмичность работы пунктов пропуска. В последний раз сложности с пересечением белорусско-литовской границы перевозчики испытывали в первых числах декабря.

До пандемии, когда не были введены меры по ограничению пересечению границ, в воскресенье очереди из легковых автомобилей в пограничных пунктах пропуска литовского и польского направлений скапливались на въезд в Беларусь. Подавляющее число въезжающих - это были граждане, возвращающиеся с так называемых "закупов". В настоящее время, как показывает интерактивная страница на сайте ГПК Беларуси, легковых автомобилей на въезд и в одном из пунктов пропуска нет. По-прежнему сохраняются очереди из грузовых автомобилей.

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