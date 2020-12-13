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В Минске и других городах Беларуси прошли традиционные воскресные акции протеста

13.12.2020 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Акции прошли в Минске, областных центрах, и других городах страны. На 16.00 известно уже о более чем 80 задержанных.

Основная масса задержанных зафиксирована в Минске. В других городах задержания, если и происходили, то единичные, поскольку и акции там были менее массовые.

Сколько людей вышли на акцию протеста в Минке подсчитать невозможно. Так как сейчас люди не собираются в большие колонны, и высказывают свою позицию локально, в десятках местах столицы.

Силовики традиционно старались действовать на опережение, хватая всех, кто собирался в «толпу» более трех человек. Хватали особенно тех, кто вышел в красно-белой символикой или даже в одежде соответствующих цветов. Однако подоспеть везде, они конечно же не могли.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции прошли в Минске, областных центрах, и других городах страны. На 16.00 известно уже о более чем 80 задержанных.
 
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