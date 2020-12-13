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Минчане, вы герои!
Источник материала: Хартия'97
Минчане, вы герои!
Как по микрорайонам столицы гуляли большие колонны минчан.
- Минчане, вы герои! Посмотрите, сколько колонн сегодня гуляло по микрорайонам столицы, пишет телеграм-канал
На видео Восток, Каменная горка, Курасовщина с Михалово, Первомайская, Серебрянка, Сухарево и Чижовка!
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Как по микрорайонам столицы гуляли большие колонны минчан.
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