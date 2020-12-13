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У 1-й центральной поликлиники Минска проходит акция под национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
У 1-й центральной поликлиники Минска проходит акция под национальными флагами
Жыве Беларусь!
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.
На ступеньках 1-ой центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска проходит акция под бело-красно-белыми флагами, пишет телеграм-канал
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