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Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года
Источник материала: Хартия'97
Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года
Лучшим признан фильм датского режиссера.
Европейская киноакадемия признала датский фильм «Еще по одной» лучшим фильмом года. Об этом
Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.
На награду в номинации «Лучший фильм» также претендовали фильмы «Тело христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.
Лучшей актрисой выбрана Паула Бер, сыгравшая в фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» румынского режиссера Александра Нанау, рассказывающей о коррупции в сфере здравоохранения, которая привела к гибели людей.
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Лучшим признан фильм датского режиссера.
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