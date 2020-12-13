Источник материала: Хартия'97

Как настоящие партизаны минчане идут лесными тропами 1 13.12.2020, 15:39

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Фото: «Наша Ніва»

Яркий фоторепортаж.

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.

Фоторепортаж того, как минчане идут лесными тропами как настоящие партизаны опубликовала «Наша нива» .



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»

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