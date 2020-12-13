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Как настоящие партизаны минчане идут лесными тропами
Источник материала: Хартия'97
Как настоящие партизаны минчане идут лесными тропами
Яркий фоторепортаж.
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.
Фоторепортаж того, как минчане идут лесными тропами как настоящие партизаны опубликовала
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Яркий фоторепортаж.
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