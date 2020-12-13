Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

Вместе с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергеем Плуготаренко разбираем самые популярные заблуждения о технологиях, которые используем ежедневно.

01:02 Даркнет – "обитель зла"? Разбираем самые популярные мифы об этой сети (и узнаем, можно ли там заказать киллера)

04:35 Почему даркнет не столь анонимен как кажется

05:43 "Даркнет создан спецслужбами": так ли это

11:40 "Сказал про зеленые тапки - и теперь реклама мне их подсовывает". Насколько нас слушают смартфоны

17:00 Может ли интернет "рухнуть" (из-за нагрузки на сеть в карантин стриминговые сервисы уже снижали качество воспроизведения)

19:51 За время пандемии мошеннические сервисы выросли больше чем вдвое! Разбираем мифы о хакерах

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