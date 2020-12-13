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Опубликованы кадры ночной стрельбы "Булавой" с борта "Мономаха"
13.12.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Залпы ракетами проводились из подводного положения, передает Минобороны России, опубликовавшее видеоролик. Цель же находилась на полигоне в Архангельской области.
"Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район", - говорится в сообщении военного ведомства.
© Sputnik / Ильдус Гилязутдинов
Военные отметили, что экипаж атомного крейсера показал высокий профессионализм и выучку. В ролике видно, как экипаж готовится к старту, а также сам выстрел баллистической ракетой.
Об успешном пуске министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" – атомная подводная лодка 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
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Четыре баллистические ракеты "Булава" были выпущены с атомной субмарины "Владимир Мономах". Смотрите завораживающие кадры ночной стрельбы в Охотском море.
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