Источник материала: Sputnik Беларусь

Залпы ракетами проводились из подводного положения, передает Минобороны России, опубликовавшее видеоролик. Цель же находилась на полигоне в Архангельской области.

"Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район", - говорится в сообщении военного ведомства.

Военные отметили, что экипаж атомного крейсера показал высокий профессионализм и выучку. В ролике видно, как экипаж готовится к старту, а также сам выстрел баллистической ракетой.

Об успешном пуске министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" – атомная подводная лодка 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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