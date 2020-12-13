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Опустевший Купаловский театр собирается ставить "Павлинку"

13.12.2020 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный академический театр имени Янки Купалы, из которого после событий 9-11 августа ушла почти вся труппа, собирается ставить "Павлинку".


Купаловский театр после закрытия сезона / Еврорадио

Об этом новый министр культуры Анатолий Маркевич рассказал русурсу "Смартпресс":

"В принципе театр функционирует, идёт работа над новой версией знаменитого спектакля "Паўлінка", который может быть представлен на сцене уже в первой декаде января 2021 года. На главную роль рассматриваются три претендентки, однако пока имена актрис называть рано".

Параллельно Купаловский продолжает кастинг актёров в труппу театра. Более 20-ти человек приняты на работу.

"Очень большое количество желающих попасть в труппу Купаловского театра, это и молодые люди, и с опытом. Очень много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского", — говорит министр. Он утверждает, что в новом коллективе царит гармония и взаимопонимание. Всего для полноценных спектаклей театр собирается набрать 40-46 актёров.

13 августа актёры Купаловского театра выступили с требованием остановить насилие против мирных граждан на улицах белорусских городов. После этого власти уволили директора театра Павла Латушко. В знак протеста актёры, режиссёры и персонал театра написали заявления на увольнение. 

Теперь уволившиеся актёры играют спектакли в рамках независимой театральный труппы "Купаловцы". А на сцене Купаловского театра выступают госколлективы вроде оркестра Финберга. Правда, почему-то эти концерты популярностью не пользуются.
 
 
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Национальный академический театр имени Янки Купалы, из которого после событий 9-11 августа ушла почти вся труппа, собирается ставить "Павлинку".
 
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