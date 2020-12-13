Купаловский театр после закрытия сезона / Еврорадио





"Смартпресс" : Об этом новый министр культуры Анатолий Маркевич рассказал русурсу





"В принципе театр функционирует, идёт работа над новой версией знаменитого спектакля "Паўлінка", который может быть представлен на сцене уже в первой декаде января 2021 года. На главную роль рассматриваются три претендентки, однако пока имена актрис называть рано".





Параллельно Купаловский продолжает кастинг актёров в труппу театра. Более 20-ти человек приняты на работу.





"Очень большое количество желающих попасть в труппу Купаловского театра, это и молодые люди, и с опытом. Очень много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского", — говорит министр. Он утверждает, что в новом коллективе царит гармония и взаимопонимание. Всего для полноценных спектаклей театр собирается набрать 40-46 актёров.





13 августа актёры Купаловского театра выступили с требованием остановить насилие против мирных граждан на улицах белорусских городов. После этого власти уволили директора театра Павла Латушко. В знак протеста актёры, режиссёры и персонал театра написали заявления на увольнение.





Теперь уволившиеся актёры играют спектакли в рамках независимой театральный труппы "Купаловцы". А на сцене Купаловского театра выступают госколлективы вроде оркестра Финберга. Правда, почему-то эти концерты популярностью не пользуются.