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Динара Алимбекова выиграла серебро в преследовании на этапе КМ по биатлону

13.12.2020 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в преследовании на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине, пишет SPORT.TUT.BY 


Фото: Дарья Бурякина

Динара стартовала первой и вновь прошла всю гонку без промахов, но по ходу гонки ее опередила быстроногая норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (1+0+0+1), которая в итоге и выиграла гонку, опередив Динару на 13 секунд.

Третье место заняла стартовавшая шестой француженка Жюли Симон (2+1+0+0).

Лидировавшая до этой гонки в общем зачете шведка Ханна Оберг (0+0+0+0) смогла подняться с 29-го места на четвертое.

Ирина Кривко (0+0+0+1) поднялась с 17-го места на 12-е. Анна Сола (3+1+1+2) откатилась с 42-го на 47-е, Елена Кручинкина (2+0+1+3) продвинулась с 57-го на 53-е.

В общем зачете Динара Алимбекова занимает второе место, всего шесть очков уступая Марте Олсбю-Ройзеланд. При этом Динара лидирует в молодежном зачете (до 25 лет).
 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в преследовании на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине, пишет SPORT.TUT.BY 
 
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