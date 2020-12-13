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Регионы тоже гуляют
Источник материала: Хартия'97
Регионы тоже гуляют
Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет.
Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.
- Регионы тоже гуляют. Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет, пишет телеграм-канал
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Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет.
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