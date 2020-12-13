Источник материала: Хартия'97

Регионы тоже гуляют 13.12.2020, 17:21

Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.

- Регионы тоже гуляют. Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет, пишет телеграм-канал «Баста» .

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