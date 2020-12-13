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Регионы тоже гуляют

13.12.2020 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Регионы тоже гуляют

  • 13.12.2020, 17:21
Регионы тоже гуляют

Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.

- Регионы тоже гуляют. Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет, пишет телеграм-канал «Баста».

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Смолевичи, Речица и Дзержинск передают партизанский привет.
 
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