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Ученые: Первые люди могли появиться в Америке на 100 тысяч лет раньше предполагаемого

13.12.2020 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Первые люди могли появиться в Америке на 100 тысяч лет раньше предполагаемого

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  • 13.12.2020, 17:13
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Ученые: Первые люди могли появиться в Америке на 100 тысяч лет раньше предполагаемого

Вероятно, заселение Америки случилось еще 130 тысяч лет назад.

Археологи из Сан-Диего заявили о том, что первые поселенцы пришли в Америку еще 130 тысяч лет назад, то есть, на 100 тысяч лет раньше, чем считалось. В ходе исследования ученые изучили кости мастодонта и древние камни, сообщает zn.ua.

Останки животного обнаружили в пригороде Сан-Диего в конце прошлого года. По мнению исследователей, камни, которые нашли рядом, могли использоваться в качестве молотков и наковален для костей. Но никаких других следов деятельности человека рядом найдено не было.

В новом исследовании утверждается, что на обращенных вверх сторонах двух булыжников, собранных на этом месте, были обнаружены следы древних костей мастодонта. Новые данные свидетельствуют о том, что кости мастодонта действительно были помещены на эти скалистые «наковальни» и поражены каким-то молотком — предположительно людьми.

Ученые считают, что если бы камни находились в пассивном контакте со скалами, то их следы были бы обнаружены по всей поверхности, а не только на верхней части. Исследователи добавляют, что не нашли также современного загрязнения. Артефакты нашли рядом с местом проведения дорожных работ, поэтому некоторые критики считают, что кости могли сломать и поцарапать грузовики. Ученые подтверждают, что это возможно, но это не объясняет останки на камнях.

Исследователи уверены, что костный материал не мог распылиться и «всплыть» на камень. В почве костные останки мастодонтов были найдены в меньшем количестве, чем на некоторых частях камня.

«Поскольку наши исследования показали, что костные остатки с меньшей вероятностью образовались из отложений или контакта с костями в костном ложе, самым вероятным объяснением является то, что остатки (и износ) возникают в результате преднамеренного контакта с костью. Этот сценарий наиболее вероятен», — подчеркнули исследователи.

Тем не менее, есть один ключевой недостающий ингредиент: коллаген. Это важная часть костей млекопитающих, и если бы камни были использованы для разрушения скелета мастодонта, можно было бы ожидать найти некоторые следы коллагена. Вполне возможно, что коллаген в этом случае уже распался с течением времени. Или, возможно, измерения просто не улавливали его присутствие.

Вместе с тем, некоторые ученые выражают сомнения в выводах, сделанных авторами работы. Так, археолог Гэри Хейс, который не участвовал в исследовании, считает, что дорожные рабочие закопали эти камни рядом с костями мастодонта уже после того, как коллаген на них исчез.

Кроме того, большинство данных, обнаруженных на данный момент, свидетельствуют о том, что первые люди появились в Америке примерно 14-20 тысяч лет назад. Появление людей здесь 130 тысяч лет назад – громкое утверждение, которое требует веских доказательств. Большинство ученых считают, что они в этом случае отсутствуют.

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