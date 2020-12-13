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ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов в президенты

13.12.2020 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов в президенты

  • 13.12.2020, 16:55
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ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов в президенты

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января.

Центризбирком Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов на должность президента, участвующих в досрочных выборах главы государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в субботу, 12 декабря.

В частности, зарегистрированы Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Канатбек Исаев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Мыктыбек Арстанбек, Бактыбек Калмаматов, Имамидин Ташов, Курсан Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Эльдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Бабыржан Тольбаев, Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров.

Ранее на этой неделе ЦИК утвердил прием подписных листов 18 кандидатов в президенты. Кандидатам в президенты до полуночи 3 декабря необходимо было сдать в ЦИК не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Ровно 20 кандидатов успели сдать необходимое количество подписных листов. Подписные листы двух кандидатов признаны недействительными.

ЦИК продолжает процедуру регистрации на должность президента оставшихся кандидатов, которая завершится 14 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования.

Напомним, досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января. Как сообщалось, 14 ноября исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия для участия в выборах главы государства. Сейчас исполняет обязанности президента Кыргызстана спикер парламента Талант Мамытов.

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Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января.
 
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