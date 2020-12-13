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В Смолевичах задержали весь 11 класс

13.12.2020 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Смолевичах задержали весь 11 класс

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  • 13.12.2020, 16:43
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В Смолевичах задержали весь 11 класс
Иллюстрационное фото

Ученики возвращались с репетиции вальса.

Сегодня в Смолевичах сотрудники милиции задержали весь одиннадцатый класс гимназии: ребята группой возвращались с репетиции выпускного вальса.

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус», — рассказали «Нашей Ниве» читатели.

Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. Позже в отделении милиции нашлась одна женщина, которая возмутилась задержанием детей, и подростков отпустили.

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Ученики возвращались с репетиции вальса.
 
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