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В Смолевичах задержали весь 11 класс
Источник материала: Хартия'97
В Смолевичах задержали весь 11 класс
Ученики возвращались с репетиции вальса.
Сегодня в Смолевичах сотрудники милиции задержали весь одиннадцатый класс гимназии: ребята группой возвращались с репетиции выпускного вальса.
«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус», — рассказали
Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. Позже в отделении милиции нашлась одна женщина, которая возмутилась задержанием детей, и подростков отпустили.
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Ученики возвращались с репетиции вальса.
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