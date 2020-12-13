В Смолевичах остановили группу школьников и доставили в отделение милиции. МВД подтверждает задержание

Источник материала: Onliner

История из Смолевичей. Будущие выпускники отправились в местную гимназию репетировать вальс. Когда все закончилось, направились домой. В городе наблюдалось протестное движение, так что работала милиция. С нею группа школьников и повстречалась. Родители говорят, что в местном отделении выпускники провели минут 10, после появилась какая-то женщина. Ее доводов хватило, чтобы всех отпустить. Мы связались с пресс-службой МВД. Представители ведомства подтверждают факт задержания. И обещают выложить видео, дополненное более подробным комментарием.

(будет дополнено)