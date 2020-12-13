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Белорусские биатлонисты заняли 11-е место в эстафете

13.12.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по биатлону заняла 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду сегодня представляли Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский. В пассиве белорусов 11 дополнительных патронов и штрафной круг, который пробежал Роман Елетнов.

Победу же одержала команда Швеции (Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон), которая на пять секунд опередила норвежцев (Лагрейд, Дале, Т. Бё, Й. Бё). Причем на последнем рубеже Йоханнес Бё пробежал штрафной круг.

Бронза в активе команды Германии (Лессер, Реес, Долль, Хорн).

 
 
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Сборная Беларуси по биатлону заняла 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине.
 
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