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Более 100 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

13.12.2020 18:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило 100 человек.



В настоящее время в списках правозащитного центра 107 человек.

Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в посёлке Боровляны, Смолевичах и Бресте.

Несанкционированные акции протеста проходят в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собираются в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствуют проведению маршей, проводят задержания.

Вместе с тем, это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье...
 
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