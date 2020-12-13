Ночью белорусы смогут увидеть один из мощнейших метеорных потоков года — Геминиды

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Ежегодно в середине декабря Земля пересекает шлейф частиц, оставленных прохождением астероида 3200 «Фаэтон». В этот период можно наблюдать самый настоящий «звездопад».





Метеорный поток Геминиды наблюдается ежегодно в период с 4 декабря по 17 декабря, а максимум его действия в 2020 году наступит в ночь на 14 декабря. В это время жители Земли могут наблюдать до 100−120 метеоров за один час.





Однако так бывает не всегда. Так, в 2011-м планета Земля пересекла достаточно плотный сгусток частиц, оставленных «Фаэтоном». В тот год в максимуме действия метеорного потока Геминиды за один час можно было наблюдать до 200 метеоров.





Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Геминиды наступают ближе к полуночи, когда над восточным горизонтом сияет созвездие Близнецы. Сразу после полуночи созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет наблюдать метеорный поток во всей своей красоте.





Впоследствии на смену Геминидам придут метеорные потоки Урсиды и Квадрантиды. Максимум действия метеорного потока Урсиды с десятком наблюдаемых метеоров в час наступит 22 декабря при радианте в созвездии Малая Медведица, а максимум действия метеорного потока Квадрантиды — 4 января 2021 года при радианте в созвездии Волопас. В максимуме действия этого метеорного потока можно будет наблюдать около сотни метеоров в час.