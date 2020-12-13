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За сутки в Беларуси из-за гололеда и холода пострадали более 970 человек

13.12.2020 18:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 972 человека, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

 

За сутки в Беларуси из-за гололеда и холода пострадали более 970 человек

 

Это вдвое меньше, чем днем ранее, 12 декабря (1867).

Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения госпитализировано 93 человека, амбулаторную помощь получили 879.

Больше всего людей пострадало от гололеда и обратилось к врачам в Гомельской области — 300.

В Брестской области за медпомощью обратились 80 человек, в Витебской — 267, Гродненской — 20, Могилевской — 159. В Минской области пострадали 104 человека, два из них — от холода.

В Минске зарегистрировано 42 обращения, одно из них по поводу холодовой травмы.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 972 человека, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства...
 
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