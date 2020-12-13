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Жители Гродно прошлись маршем по городу
Источник материала: Хартия'97
Жители Гродно прошлись маршем по городу
Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.
Жители Гродно прошлись маршем по городу. Днем на улице Советской задержали несколько человек, передает
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Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
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