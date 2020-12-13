Источник материала: Хартия'97

В McDonald’s открыли парикмахерскую 1 13.12.2020, 18:14

1,320

Клиентам заведения будут делать популярную в 90-х прическу, напоминающую логотип McDonald’s.

Шведское подразделение компании McDonald’s объявило об открытии в Стокгольме парикмахерской под своим брендом. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что клиентам заведения будут делать популярную в 90-х прическу, напоминающую логотип McDonald’s. Компания назвала стрижку Golden M.

«Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки" (название логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда ― «прим. Ленты.ру»), мы должны были действовать», ― заявил директор по маркетингу шведского подразделения компании Стаффан Экстам.

Авторы идеи вдохновились культовой мужской прической из 90-х, характерной чертой которой является длинная челка, разделенная пробором ― такую стрижку в конце прошлого века носили, в частности, футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и актер Леонардо Ди Каприо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .