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Белорусы Белостока залезли в ледяную воду в знак солидарности с теми, кто мерзнет на маршах
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Белостока залезли в ледяную воду в знак солидарности с теми, кто мерзнет на маршах
Видеофакт.
Белорусы Белостока залезли в ледяную воду в знак солидарности с тем, кто мерзнет на маршах, в РУВД и на Окрестина.
Видео опубликовал Telegram-канал
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