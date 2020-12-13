Источник материала: Хартия'97

Белорусы Белостока залезли в ледяную воду в знак солидарности с теми, кто мерзнет на маршах 2 13.12.2020, 17:45

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Видеофакт.

Белорусы Белостока залезли в ледяную воду в знак солидарности с тем, кто мерзнет на маршах, в РУВД и на Окрестина.

Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%» .