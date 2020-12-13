Источник материала: Хартия'97

Лондон готов к Brexit без сделки 13.12.2020, 17:38

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Власти Британии посоветовали запасаться продуктами на фоне Brexit.

Самым вероятным сценарием называется возвращение Великобритании к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.

Великобритания готова к продолжению переговоров с Евросоюзом по условиям торговой сделки, однако подготовится к жесткому Brexit, заявил в интервью Sky News британский премьер-министр Борис Джонсон 13 декабря.

Джонсон отметил, что между сторонами остаются серьезные разногласия.

"Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно... Однако наши позиции все еще очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно", - рассказал премьер.

Самым вероятным сценарием он назвал возвращение Великобритании к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.

Отсутствие торгового соглашения между Британией и ЕС приведет к серьезным затруднениям при импорте и экспорте товаров, в том числе из-за новых тарифов. Это может практически остановить экспорт некоторых британских продуктов, таких как баранина, сообщает газета Financial Times.

Накануне стало известно, что британцы и европейцы не смогли приблизиться к соглашению о том, как будут строиться их отношения после Brexit. Bloomberg сообщал, что ситуация остается тяжелой. Sky News пишет, что пока Британия не принимает предложения, сделанные Евросоюзом.

На этом фоне Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай, если торговое соглашение так и не будет согласовано, пишет РБК .

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.

Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых хватило бы на шесть недель.

Глава британского ретейлера Tesco Джон Аллан предупредил, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на пять процентов, а недостаток свежих продуктов - продлиться два месяца, пишет FT.

Выход страны из союза запланирован на 1 января 2021 года. Формально это произошло еще 1 февраля, однако стороны согласовали переходный период, в ходе которого должны были быть урегулированы окончательные условия сделки.

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