ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Диетолог назвала способ выбрать лучшую икру

13.12.2020 18:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала способ выбрать лучшую икру для праздничного стола. Ее рекомендации опубликованы на сайте "Вечерняя Москва".




Специалист советует покупать икру, расфасованную в месте отлова. По ее словам, если на маркировке указан не приморский город изготовления, скорее всего, в банке икра повторной засолки. Соответственно, в продукте будет больше соли и консервантов.

Также Соломатина отметила, что максимально допустимый период от этапа посола до производства икры — не более месяца. По ее словам, если икра расфасована в декабре — это верный признак подделки. Деликатес следует покупать в жестяных или стеклянных банках. Они должны быть плотно закрыты и иметь специальные ярлыки.

Особое внимание необходимо обращать на цвет икры. В природе только икра лосося обладает красно-оранжевыми оттенками. А вот икра других видов рыб может быть светлой или серовато-желтой, зеленовато-бурой и иных оттенков.

Настоящую икру сложно отличить от фальшивой из-за уротропина, уточняет врач. "Этот вредный консервант придает продукту здоровый и аппетитный вид, но человек, который полакомится деликатесом с его содержанием, может получить непоправимый удар по нервной системе, почкам, печени и зрению", — предупреждает она.

При покупке икры на рынке следует обращать внимание, чтобы не было лопнувших икринок, а масса продукта не заплыла жидкостью. Также важно внимательно читать названия на банках с икрой. "Например, надпись "Икра лососевая, зернистая" — признак подделки, — объясняет диетолог. — В нее могут положить все что угодно: самый дешевый продукт, просрочку, икру размороженной или старой рыбы".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала способ выбрать лучшую икру для праздничного стола. Ее рекомендации опубликованы на сайте "Вечерняя Москва".
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Белостока залезли в ледяную воду в знак солидарности с теми, кто мерзнет на маршах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика